Dia Nacional do Samba: veja expoentes do gênero musical brasileiro

Ataulfo Alves (1909 - 1969) - Compositor e cantor nascido no interior de Minas Gerais. A data de sua morte, 20 de abril, inspirou homenagem com a decretação do Dia do Disco de Vinil. São de sua autoria clássicos do cancioneiro nacional como “Ai! Que Saudade da Amélia”, parceria com Mario Lago, e “Na Cadência do Samba”, com Paulo Gesta.