Flipar Vietnã: Para escapar da pena de morte, empresária deve pagar US$ 11 bilhões Truong My Lan, empresária condenada por arquitetar o maior escândalo financeiro da história do Vietnã, só escapará da pena de morte se desembolsar 11 bilhões de dólares. Ela é ex-presidente do Van Thinh Phat Group, coorporação do setor imobiliário. Por Flipar

Reprodução