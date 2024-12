Flipar Salva por um triz: Justiça decide inocentar mulher que estava no corredor da morte nos EUA Uma prisioneira que estava no corredor da morte no estado americano do Texas foi considerada inocente por um juiz . E ele recomendou que a condenação da mulher pelo assassinato da própria filha fosse anulada, já que novas evidências indicaram que a vítima morreu em uma queda acidental. Por Flipar

Larry D. Moore wikimedia commons