Flipar Brad Pitt se muda para mansão com namorada e será vizinho de ex; entenda Buscando tranquilidade e privacidade diante do assédio da mídia, o astro Brad Pitt e sua namorada, Inés de Ramón, mudaram-se para uma mansão milionária em Los Angeles, avaliada em mais de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões). Por Flipar

montagem/reprodução