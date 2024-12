Flipar Criadouro registra nascimento de filhote híbrido, fruto de cruzamento inesperado Um criadouro de aves que fica na cidade de Macuco, no estado do Rio de Janeiro, registrou o nascimento de um filhote raro. É um híbrido, mistura de galinha D'angola Branca com galo Brahma Azul. Por Flipar

Divulgação