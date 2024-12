Mega-Sena: idoso morre 24 dias após retirar prêmio superior a R$ 200 milhões

O caso do idoso do Mato Grosso está sob investigação, mas a principal suspeita é mesmo que tenha sido um mal súbito. No entanto, ganhadores de prêmios milionários nas loterias devem guardar o dinheiro com atenção e muita discrição. Afinal, atrair a cobiça alheia pode ser um perigo. Veja a seguir pessoas que ganharam uma bolada e acabaram sendo vítimas de brigas judiciais, violência e, em alguns casos, até assssinato.