Flipar Virou curtição: Cresce a onda de sorvetes exóticos no Brasil e no mundo Na onda de sorvetes exóticos, uma iguaria que costuma ser consumida bem quente virou picolé. É a paleta de tacacá, lançada numa sorveteria no bairro de Pedreira, em Belém do Pará. Por Flipar

Reprodução Instagram donzelitto