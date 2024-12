Flipar Algo está errado: Evento do Superbike em Interlagos já deixou 7 mortos em 7 anos O piloto João Eloi, de 57 anos, morreu após um acidente no autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante corrida da categoria SuperSport 400cc Escola do Superbike Brasil. Por Flipar

reprodução/redes sociais