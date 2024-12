Flipar Dinheiro no Brasil: Conheça todas as moedas que o país já teve Faz 10 anos que o Real (R$) é a moeda oficial do Brasil. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte do Plano Real, reforma econômica para combater a hiperinflação que afetava o país na época. Por Flipar

Joel Fotos/Pixabay