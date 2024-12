Flipar Mattel pede desculpas por link impróprio nas embalagens das Barbies de 'Wicked' A Mattel reconheceu que cometeu um “erro infeliz” ao imprimir as embalagens das bonecas Barbie temáticas com as personagens Elphaba e Glinda, do musical Wicked, filme que estreou no dia 21 de novembro nos cinemas. Por Flipar

Divulgação