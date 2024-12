Flipar Delta do Mekong, no Vietnã: antigo campo de batalha virou destino turístico O Delta do Mekong, no extremo sul do Vietnã, é uma das regiões mais fascinantes e ricas do país. Além de ser uma área com vasta produção de arroz, o delta também carrega uma enorme carga histórica, especialmente em relação à Guerra do Vietnã. Por Flipar

Peyman Zehtab Fard/Wikimedia Commons