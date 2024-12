Flipar Samuel L. Jackson diz que não é uma honra ser indicado ao Oscar: 'As pessoas esquecem' Ator de sucesso em Hollywood, Samuel L. Jackson é um dos rostos mais conhecidos da história do cinema, tendo interpretado personagens icônicos. Mesmo com uma filmografia de mais de 14 bilhões de dólares em bilheterias, o artista ainda não ganhou a estatueta do Oscar de melhor ator. Por Flipar

