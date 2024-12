Flipar Ana de Armas empolga público em festival no Brasil: 'Vocês são muito lindos' No último dia do CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, em São Paulo, a Paris Filmes finalizou com painel de “Bailarina”, filme derivado de “John Wick”. A protagonista da trama, Ana de Armas, apareceu ao lado do diretor Len Wiseman e dos atores Norman Reedus e Ian McShane. Por Flipar

Divulgação