Flipar Oasis: de volta com turnê, banda lidera buscas no Reino Unido em 2024 O Google divulgou quais os músicos mais pesquisados no Reino Unido em 2024. E a liderança ficou com o Oasis, banda que anunciou seu retorno com uma turnê em 2025 após 15 anos de separação. Por Flipar

