Flipar Oscar 2025: com ou sem filme brasileiro, cerimônia não deve ter transmissão da Globo A cerimônia do Oscar de 2025, que pode ter “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres concorrendo a estatuetas, não deve ser exibida em TV aberta no Brasil. De acordo com matérias de “Folha de S.Paulo” e “Veja”, a detentora dos direitos com exclusividade no país não está interessada em negociar com outras plataformas e tampouco com canais abertos. Por Flipar

Divulgação