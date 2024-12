Flipar Disco de vinil: gravadoras dos EUA faturam US$ 1 bilhão com vendas em 2024 O mercado de discos de vinil nos Estados Unidos deve encerrar 2024 com faturamento de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões na cotação atual) para as gravadoras. A estimativa é de relatório da Pivotal Economics, elaborado pelo ex-economista-chefe da plataforma de streaming Spotify Will Page. Por Flipar

Imagem de Bruno por Pixabay