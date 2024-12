Flipar Infestação de percevejos assusta em bares da região central do Rio Frequentadores de bares da região central do Rio de Janeiro reclamam da infestação de percevejos. Houve relatos de picadas do inseto em pessoas que estavam em barzinhos da Lapa, uma dss áreas mais badaladas da cidade, e também nos bairros da Glória e do Catumbi. Por Flipar

Carlos Eduardo Sobral Nogueira wikimedia commons