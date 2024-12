Flipar Romantismo que resiste ao tempo: as clássicas pontes sobre o Sena em Paris O desaparecimento do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Souza em Paris trouxe um olhar atento para as pontes da cidade. Ele estava na Île aux Cygnes, a Ilha dos Cisnes, perto de uma ponte, quanso caiu e depois disse que havia feito 'uma besteira'. Por Flipar

reprodução/redes sociais