Flipar Tubarão ou boto? Vídeo de animal na Baía de Guanabara viraliza nas redes sociais Um pescador flagrou o que seria um tubarão se deslocando pelas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, no dia 8/12. Ele fez o registro em vídeo e a postagem viralizou nas redes sociais. Internautas expressaram espanto com a possível presença dessa espécie de animal no local. Por Flipar

Reprodução/Redes Sociais