Flipar Grécia descobre cemitério de navios perto da Ilha de Kassos O Governo da Grécia revelou recentemente o descobrimento de um antigo cemitério de navios. Fica no Estreito de Kassos, localizado na costa sudeste do país, entre as ilhas de Kassos e Creta, no Mar Egeu. Esse estreito conecta o Mar de Creta ao Mar Carpatiano, sendo uma importante via de navegação na região. Por Flipar

Reprodução