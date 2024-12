Flipar Síndrome de Burnout: Cansaço extremo no trabalho afeta um terço dos brasileiros A Síndrome de Burnout é um distúrbio emocional que representa um esgotamento no ambiente de trabalho. Uma pesquisa da International Stress Management Association apontou que 72% dos brasileiros se sentem estressados no emprego e que 32% chegam ao nivel de burnout, com excesso de cansaço. Por Flipar

ANTONI SHKRABA production pexels