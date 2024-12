Flipar Cobra da maior espécie do mundo é vista em rua na Tailândia Um exemplar da maior espécie de cobra do mundo apareceu em uma rua na província de Pattani, na Tailândia. Vídeo publicado no jornal “The Bangkok Post” mostrou uma píton-reticulada de 6 metros na via tomada pela água após uma enchente. Na filmagem é possível ver que a cobra estava bastante inchada, o que levantou suspeitas de que possa ter se alimentado de algum animal doméstico na região. Por Flipar

Reprodução/Redes Sociais