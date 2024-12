Flipar Lembra de Madonna ouvindo Luiz Gonzaga? Conheça o Rei do Baião que a Rainha Pop curte e admira Semanas antes de viajar ao Brasil para show no Rio de Janeiro, em maio de 2024, Madonna postou um vídeo no TikTok com fundo musical de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Por Flipar

Reprodução do TikTok @madonna