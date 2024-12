Flipar Japão leiloa carne de baleia pela primeira vez após quase meio século O Japão promoveu leilão de cerca de 1,4 tonelada de carne fresca de baleias-comuns no dia 12/12, com valor superior a US$ 1.300 (R$ 7.900) por quilograma. Os mamíferos foram capturados na ilha de Hokkaido, no norte do país, pela primeira vez em quase meio século. Por Flipar

Reprodução Youtube/Le Parisien