Sylvester Stallone irrita vizinhos com projeto para ‘blindar’ sua mansão na Flórida

O argumento do astro é o de que pretende impedir o acúmulo de algas e detritos na área particular. No entanto, segundo o jornal “The Palm Beach Post”, o objetivo real é evitar a aproximação de navegadores. O incômodo dos vizinhos é por terem sido notificados apenas recentemente pelo Departamento de Proteção Ambiental da Flórida com o pedido para se pronunciarem até 17h do dia de Natal, mesmo com o projeto tendo se originado em 2022.