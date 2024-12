Flipar Cerveja de mosteiros trapistas têm selo raro: Apenas 12 países têm abadias com autenticidade Embora certos estilos de cerveja, como Dubbel e Tripel, sejam comuns entre os mosteiros, a cerveja trapista não é um estilo, mas, sim, um 'selo de autenticidade' que indica a origem do produto. E que tem grande valor no mercado. Por Flipar

Flickr denis legendre