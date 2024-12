Flipar Senna: atriz publica foto que mostra semelhança com ex-esposa de piloto A atriz Alice Wegmann compartilhou recentemente uma foto ao lado de Gabriel Leone, com quem contracena na série ‘Senna”, que deixou seguidores impressionados com um detalhe: a semelhança entre ela e Lilian, a primeira esposa do tricampeão mundial de Fórmula 1. Por Flipar

Reprodução/Instagram