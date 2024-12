Flipar Conheça Damasco, capital da Síria e uma das cidades mais antigas do mundo Grupos rebeldes anunciaram a tomada do poder na Síria e a derrubada do regime de Bashar al-Assad, depois de 24 anos. Em meio à possível transição no país, o Flipar mostra que Damasco, capital, é uma das mais antigas do mundo e tem importância histórica e social na região. Por Flipar

Lazhar Neftien /Wikimédia Commons