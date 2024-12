Flipar Estátua de Vinicius de Moraes será homenagem ao 'Poetinha' no Rio de Janeiro Uma das personalidades mais famosas da cultura do Brasil no século 20, Vinicius de Moraes será homenageado com uma estátua de bronze no Rio de Janeiro. A Prefeitura investirá R$ 212 mil na escultura do diplomata, poeta e compositor carioca, morto em 1980. Por Flipar

