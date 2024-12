Flipar Nasa adia novamente o retorno de astronautas ‘presos’ no espaço Os astronautas Barry Butch Wilmore e Suni Williams permanecerão um tempo ainda maior “presos” na órbita da Terra. A Nasa anunciou um atraso no lançamento da missão tripulada SpaceX Crew-10 para resgatar a dupla que está há mais de seis meses no espaço. Por Flipar

Reprodução/NASA