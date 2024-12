Flipar Nicole Kidman gargalha de repórter e provoca reações nas redes sociais Em evento de lançamento do seu novo filme, “Babygirl” (2024), Nicole Kidman teve uma reação que gerou polêmica nas redes sociais, com opiniões divergentes de seus seguidores. A atriz gargalhou ao ouvir o nome do veículo para o qual trabalha uma repórter que a abordou no tapete vermelho. Por Flipar

Divulgação