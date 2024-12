Flipar Velocidade do cinema para o streaming: filme de terror com James McVoy atrai fãs do gênero 2024 está quase terminando e começa a contagem regressiva para a estreia de 'Sonic 3'. O filme deve entrar em cartaz no Brasil em pleno Natal, no dia 25 de dezembro. Baseado em uma das maiores mascotes dos games, o filme traz Idris Elba no papel do anti-herói Knuckles, muito querido pelo público. Por Flipar

Divulgação