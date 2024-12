Flipar Waterloo: batalha marcou o fim do império de Napoleão Bonaparte O fim da Era Napoleônica (1799-1815) ocorreu no dia 18 de junho de 1815 com o conflito derradeiro: a Batalha de Waterloo. Conheça a história de um personagem que marcou a história mundial. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons