Incríveis monumentos que são Patrimônios da Humanidade

Machu Picchu (Peru) - 'Montanha velha', na língua quéchua. A descoberta da cidadela inca do século XV foi anunciada pelo historiador Hiram Bingham em 1911. Tem uma complexa arquitetura encastelada, com construções erguidas com pesados blocos de rocha, numa montanha de granito, a 2.350 metros do nível do mar. Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.