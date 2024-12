Flipar Exigem coragem: As montanhas-russas mais altas do mundo As montanhas-russas estão entre as diversões mais radicais dos parques temáticos. E muitas delas exigem coragem dos visitantes. Veja quais são as montanhas-russas mais altas do mundo e a supervelocidade de cada uma delas. Por Flipar

pnat pixabay