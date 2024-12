Flipar Bonnie e Clyde: 90 anos da morte do casal de criminosos dos EUA 2024 marcou os 90 anos da morte do casal de criminosos Bonnie e Clyde (23/5) em uma emboscada policial no estado norte-americano da Louisiana.. Com isso, o Flipar relembra detalhes sobre esses personagens, que marcaram a primeira metade do século XX nos Estados Unidos e as duas obras cinematográficas que contam sobre o caso. Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons