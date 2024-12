Flipar Presente nas mesas de Natal, conheça peculiaridades do peru, uma ave que tem história O peru é uma ave com origens curiosas e uma rica história ligada às tradições natalinas. Apesar de seu nome sugerir uma relação com o país Peru, na realidade, ele é nativo da América do Norte, onde vive em estado selvagem. Por Flipar

Youtube/MrJaboelter