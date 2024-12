Flipar País das saunas: Na Finlândia, todos usam em casa e até no trabalho Os finlandeses amam usar a sauna (seja úmida, como na foto, ou seca). O país é uma referência no assunto. Praticamente todas as casas têm sauna. São 3,3 milhões de sauna para 5,3 milhões de habitantes! Por Flipar

Divulgação Beautymarket.pt