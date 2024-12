Compare alunos da antiga e da nova Escolinha do Professor Raimundo

Batista - Eliezer Motta e Rodrigo Sant'Anna - Eliezer é um ator com destaque em programas de humor, cuja parceria com Jô Soares em 'Viva o Gordo' ficou pra sempre na memória do público. Rodrigo é um dos maiores nomes do humor na atualidade, mais conhecido por intepretar Dona Graça em Tô de Graça, Dona Isadir na sitcom A Sogra que te Pariu e também diversos personagens no humorístico Zorra Total.