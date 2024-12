Duas sorveterias brasileiras estão na lista das melhores do mundo

A Granado, famosa pelos sabonetes e perfumes, abriu sorveteria no Rio de Janeiro, com 'sabores das fragrâncias'. “Bossa” leva leite de coco com pedaços de cocada de maracujá. O “Limão Tahiti e Néroli” é descrito com “sabor refrescante e azedinho, com polpa e raspas das cascas de limão e laranja”.