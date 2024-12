Flipar Natal no Japão: luzes, ceias típicas e celebração ao amor! Considerado um dos países com as pessoas mais bem educadas do mundo, símbolo de eficiência e avanço, o Japão realiza um Natal diferente do tradicional porque a maioria da população não é cristã. No país, o xintoísmo e o budismo são as religiões predominantes. Por Flipar

Lukas - wikimedia commons