Roberto Carlos leva sanitário exclusivo para os shows, revela empresária

“A lista de camarim era super simples. Era uma bolachinha, café, água, umas coisas bem simples. Agora, a parte de estrutura é que foi o B.O”, revelou Carolina Nunes. Segundo ela, a produção de Roberto Carlos cuida do transporte e instalação do sanitário químico que o cantor utiliza. Os cuidados excessivos de higiene tem relação com o quadro de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) do artista.