Flipar Os animais peçonhentos mais perigosos do Brasil Algumas aranhas, cobras e escorpiões estão entre os animais mais peçonhentos do mundo e também ocupam esse espaço quando falamos de espécies que estão no Brasil. Descubra quais são as espécies mais perigosas, cujo veneno age rapidamente, dando poucas chances às vítimas: Por Flipar

janeb13 pixabay