Flipar Além das estrelas do Zodíaco, veja as principais constelações do universo Além das famosas constelações do Zodíaco, que ditam os signos de cada um, vários outros conjuntos de estrelas são mundialmente famosos, seja por sua história, visibilidade ou por conter estrelas brilhantes. Por Flipar

Tau?olunga/Wikimédia Commons