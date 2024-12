Flipar Explosão de avião na Coreia do Sul choca o mundo A explosão de um avião na Coreia do Sul em 29/12 deixou as pessoas estarrecidas. A aeronave da companhia Jeju Air bateu em um muro do Aeroporto Internacional de Muan e logo em seguida explodiu, deixando 179 pessoas mortas. Duas conseguiram ser resgatadas com vida, o que parece inacreditável quando se vê as imagens do acidente, Por Flipar

Reprodução de vídeo