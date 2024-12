Flipar Filhote de Galinha D'Angola com Galo Brahma Azul nasce no RJ, para surpresa dos criadores Um criadouro de aves no município de Macuco, no Rio de Janeiro, registrou o nascimento de um filhote raro. � um híbrido, mistura de galinha D'angola Branca com galo Brahma Azul. Por Flipar

Divulgação