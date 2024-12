Flipar Ficaram na história: Veja uma lista de tragédias com submarinos A tragédia do submersível “Titan”, que fez 1 ano em 18/6/2024, chocou o mundo. As cinco pessoas a bordo morreram numa implosão que causou perplexidade. No entanto, aquela não foi a primeira vez que uma tragédia envolvendo um submarino causou muitas mortes. Relembre alguns casos. Por Flipar

reprodução tv globo