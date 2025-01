Flipar Excesso de trabalho: Síndrome de Burnout afeta quase um terço dos brasileiros Com a chegada do novo ano, muita gente planeja, na lista de prioridades, uma redução na carga de trabalho. Entre os projetos, mais organização e menos volume de coisas para fazer. O difícil é conseguir. E os efeitos do cansaço têm afetado muitos brasileiros. Por Flipar

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay