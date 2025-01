Flipar Na China, 2025 é o ano de 4723: Ano da Serpente Enquanto os brasileiros - e grande parte do mundo - vivem o ano de 2025, a China, com seu Ano Novo Lunar, vai entrar no ano 4723. A virada acontece no dia 29 de janeiro. Na China, os signos duram um ano inteiro, não apenas um mês. Por Flipar

