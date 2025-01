Flipar Poderosos no atacado e no varejo: Os maiores supermercados do Brasil Os supermercados desempenham um papel essencial na vida cotidiana, sendo centros de abastecimento e conveniência para milhões de brasileiros. Esses estabelecimentos, que surgiram no país na década de 1940, evoluíram significativamente ao longo dos anos, refletindo mudanças econômicas, sociais e culturais. Por Flipar

Divulgação